La Roma ha comunicato, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, le condizioni di Diego Perotti e Gregoire Defrel, usciti acciacciati dalla trasferta in Azerbaigian contro il Qarabag. Entrambi salteranno il match di domenica prossima contro il Milan a San Siro, ma il rischio per Di Francesco è di dovervi rinunciare per le prossime settimane. Il giocatore argentino aveva stretto i denti per non saltare la seconda partita stagionale in Champions League, ma ha subito una ricaduta durante l'allenamento di rifininitura della vigilia, mentre l'ex Sassuolo era uscito per infortunio durante il match di Baku.



Ecco quanto recita il comunicato della Roma: "Nella giornata odierna Diego Perotti e Gregoire Defrel sono stati sottoposti ad accertamenti clinico/strumentali. Gli esami hanno messo in evidenza per Perotti la presenza di un edema post/distrattivo del muscolo bicipite femorale della coscia destra, per Defrel la presenza di una lesione muscolo/fasciale di I grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Gli atleti hanno già intrapreso le cure del caso che proseguiranno nei prossimi giorni".



Per Perotti si prospetta uno stop compreso tra le 2 e le 3 settimane, per Defrel potrebbe essere anche più lungo e potrebbe fargli saltare la partita col Napoli alla ripresa dopo la sosta per le nazionali.