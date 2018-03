Non solo Cristante o Barella. Come riporta il Corriere dello Sport, in lizza per un posto nel futuro centrocampo di Di Francesco continuano a esserci due nomi croati che da tempo Monchi ha scritto sul suo taccuino. Si tratta di Mateo Kovacic e Ante Coric. Il primo in uscita dal Real Madrid è valutato sui 20 milioni, ne costa almeno 5 in meno il talento 21 enne della Dinamo Zagabria.