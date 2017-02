Federico Fazio ed Emerson Palmieri potrebbero finire presto sul taccuino di Giampiero Ventura. Secondo quanto riportato da Il Tempo, alla luce dell'apertura del difensore centrale alla possibilità di giocare con l'Italia, manifestata ieri in un'intervista rilasciata a "L'Ultimo Uomo", il commissario tecnico azzurro potrebbe prendere in considerazione la possibilità di naturalizzare i due giallorossi, entrambi con parenti italiani e mai in campo con Argentina e Brasile in gare ufficiali. Fazio ha disputato solamente amichevoli e un'Olimpiade con la nazionale albiceleste e pertanto potrebbe militare in azzurro.