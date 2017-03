La Roma si prepara a vivere un'estate di grandi cambiamenti in rosa. Per motivi di bilancio saranno almeno due le cessioni importanti in estate con il nome di Kostas Manolas (c'è l'Inter su di lui), primo candidato a lasciare il club giallorosso. Per sostituirlo uno dei candidati sul taccuino dei dirigenti della Roma è Mateo Musacchio obiettivo di mercato anche del Milan, fermato però dai problemi legati al closing.