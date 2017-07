"E’ ancora precampionato, nei primi minuti abbiamo fatto bene, poi ci siamo un po’ persi e non so perché. Nella ripresa però abbiamo fatto molto meglio contro una squadra forte. Possiamo essere contenti, abbiamo fatto una bella tournée. La Juve resta una squadra forte, altre squadre hanno comprato tanti giocatori, ma penso che nella prossima stagione la Serie A sarà più bella degli ultimi anni". Edin Dzeko, centravanti della Roma, ha parlato in zona mista dopo il match con la Juventus. "Con Kolarov ci conosciamo bene. Mi ha fatto molti assist anche in Premier, è un giocatore molto forte che aiuta questa Roma e sono contento che sia venuto qui. Under? Abbiamo visto subito perché la Roma l’ha comprato. Ha tanta qualità, è ancora giovane, può ancora migliorare e imparare qui".