Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al fischio finale della sfida con la Fiorentina: "Sembra facile ma in realtà non lo è stato. Nel primo tempo abbiamo sofferto il loro buon calcio, ma dopo il gol è stato tutto più facile. Bello vincere così in casa. Venivamo da due partite difficili, ed è stato meglio giocare contro una grande che contro una piccola, perché abbiamo dato proprio tutto. Pensiamo partita dopo partita, è meglio per tutti. Scudetto possibile? Noi dobbiamo pensare a una gara alla volta perché è il modo giusto di ragionare. Obiettivo Scarpa d’Oro? Vedremo, ci sono ancora tante partite da giocare.”