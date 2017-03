Edin Dzeko sta vivendo una stagione eccezionale da miglior marcatore della Roma, ma, al portale Klix.ba, ha parlato della propria delusione per la continua rincorsa alla Juventus: "Non è facile competere con i bianconeri, soprattutto se è vero che loro hanno investito più di 150 milioni di euro per il mercato in entrata, cosa che a noi purtroppo è mancata".



Per il finale di stagione l'obiettivo è uno solo: "Ci sono ancora diverse partite da giocare ed il nostro compito resta quelle di vincerle tutte per poi fare i conti a fine stagione. Il nostro obiettivo resta la Champions diretta. L'unica delusione finora è rappresentata dall'eliminazione in Europa League che volevamo vincere".