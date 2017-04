. Grazie alla doppietta realizzata contro l'Empoli,. Con i due gol all'Empoli, le reti di Dzeko nel 2016-17(23 in campionato, 8 in Europa League e 2 in Coppa Italia), un numero che consente all'ex Manchester City di scavalcare in questa speciale classifica tre mostri sacri della storia giallorossa,, tutti fermi a quota 32. Se consideriamo la stagione 1960-61 nella sua interezza, Manfredini arrivò a quota 34, segnando due gol nella finale di Coppa delle Fiere vinta contro il Birmingham. Ma siccome la coda della competizione si giocò in autunno, quei due gol vennero accorpati statisticamente alla stagione successiva.