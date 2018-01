Giornata importante in casa. La squadra diè in ritiro alle porte di Milano (alle 13 la conferenza, nel pomeriggio l'allenamento), per poi trasferirsi a Genova in vista del recupero di campionato di domani sera con la Sampdoria. A tenere banco sono ovviamente le questioni di mercato legate alla squadra giallorossa:. In diretta supotete seguire gli sviluppi della giornata della Roma, fra campo, comnferenza e mercato, grazie anche ai contributi di Marco Demicheli, inviato al seguito dei giallorossi.C'è anche il dsnel ritiro della Roma., allenatore della, saluta i tifosi giallorossi presenti fuori dal ritiro della squadra.