L'attaccante giallorosso Edin Dzeko ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito web ufficiale della società. Queste le sue parole:

"Non siamo riusciti a vincere, ma ora vogliamo guardare avanti. Siamo secondi e abbiamo più punti del Napoli, la pressione è su di loro. Non possiamo più sbagliare".



Partita difficile da analizzare.

"Guardando al primo tempo, non abbiamo meritato di vincere, comunque nel secondo tempo abbiamo tenuto molto la palla ed è un peccato non aver segnato il secondo gol".



Cosa è mancato nella prima frazione?

"Un po' tutto, non siamo riusciti a fare due passaggi di fila. Incredibile".



Temete per il secondo posto?

"Non abbiamo paura, siamo una squadra ma non possiamo fare errori. Vincere in casa è sempre più facile, quindi l'altro giorno abbiamo buttato tue punti. Ripeto: dobbiamo fare meglio nelle prossime partite".