Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo la sfida contro il Bologna: "Non era facile. Non abbiamo iniziato bene, forse perché è più caldo del solito. Abbiamo fatto due gol importanti nel primo tempo. Loro hanno avuto occasioni buone nella ripresa dove siamo stati fortunati. Vinta una gara difficile. Quando vai fuori dalla coppa sei triste, ma c'erano altre otto partite, contando quella di oggi. Ci pensiamo sempre a vincere. In questi dieci giorni, nelle due coppe, avevamo un calendario troppo pieno, la Federazione non ci ha aiutato. Ed erano tutte grandi partite. Pensiamo gara dopo gara, ora ci resta solo la Serie A e dobbiamo crederci".