"Spero di vincere il campionato come ho fatto al City e al Wolfsburg. Non è assolutamente facile con la Juventus di questi ultimi anni, una squadra che ha sempre comprato nuovi giocatori senza venderne nessuno". Edin Dzeko, centravanti della Roma, ha parlato ai microfoni della NBC. "La stagione scorsa è andata molto bene per noi, siamo arrivati molto vicini ma abbiamo perso alcuni punti contro le piccole, una cosa che alla fine è stata pesante. Il prossimo anno giocheremo la Champions, è arrivato un nuovo allenatore con dei nuovi giocatori, mentre altri se ne sono andati via. Dobbiamo abituarci alla filosofia del tecnico e i calciatori appena arrivati dovranno ambientarsi. Speriamo che questa stagione sia migliore di quella passata ma dobbiamo procedere passo passo. Questa appena finita è stata una delle migliori stagioni della mia carriera. Quando si va avanti con gli anni si pensa che si perda smalto, a me sta succedendo esattamente il contrario. Mi sentivo bene sin dall’inizio della preparazione, ho lavorato duro ed è stato un anno importante dopo che sono riuscito a comprendere il valore della squadra e i calciatori del campionato italiano".