La Roma ha il suo nuovo attaccante: è fatta per l'arrivo di Gregoire Defrel dal Sassuolo. Giallorossi e neroverdi hanno appena chiuso, tra poco ci sarà lo scambio ufficiale dei documenti: l'affare è da circa 20 milioni di euro più bonus, l'accordo è stato trovato su una base di 5 milioni per il prestito e 15 più bonus per l'obbligo di riscatto.



IL PUNTO - Il contratto per il francese sarà un quadriennale o un quinquennale da 1,5 milioni di euro all'anno, se chiudono oggi, come sembra, Defrel può partire già domani per gli Stati Uniti, in tournée con la Roma.