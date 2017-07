Sfumato momentaneamente il passaggio di Kostas Manolas allo Zenit San Pietroburgo, la Roma non ha perso tempo e a sorpresa ha ceduto Antonio Rüdiger. La società giallorossa ha trovato l’accordo con il Chelsea: operazione da 33 milioni di euro più 5 di bonus, mentre il giocatore tedesco firmerà un contratto quinquennale a 4 milioni di pound a stagione.



TUTTO FATTO - E’ già avvenuto lo scambio di documenti tra le due società, Rüdiger sosterrà le visite mediche coi Blues tra lunedì e martedì visto che domenica sarà impegnato nella Confederations Cup. L’accordo è raggiunto, Rüdiger diventerà un nuovo difensore a disposizione di Antonio Conte. Cessione che stona non poco con le parole del direttore sportivo Monchi datate 14 giugno. Il ds della Roma aveva dichiarato: “Come ho detto durante la presentazione, non abbiamo intenzione di vendere i nostri migliori giocatori, vogliamo affidare al nuovo allenatore una squadra competitiva e pronta per vincere. Per Rüdiger non abbiamo ricevuto offerte: ci sono zero possibilità che vada via”. Retromarcia e cessione conclusa, Rüdiger vestirà la maglia dei Blues.