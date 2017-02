"Odio la Juve". Le parole pronunciate da Nainggolan a un gruppetto di tifosi fanno discutere, ma almeno per il momento non portano a reazioni concrete.



QUI ROMA - La Roma è un po' imbarazzata, ma non interviene, non si scusa e non multerà il centrocampista belga. Al quale non importa nemmeno che quel video sia diventato pubblico. Dovrebbe cavarsela con una ramanzina da Spalletti, che da regolamento interno ha carta bianca per decidere sulle eventuali multe come responsabile dello spogliatoio: avrà un colloquio faccia a faccia, ma non sembra particolarmente indispettito dalla vicenda. I tifosi giallorossi si schierano con il giocatore e se lo coccolano: ormai Radja è una nuova icona per il mondo romanista.



FIGC - La Procura Federale giudica "non lesivo" il video in questione, ma valuta l'acquisizione del filmato per indagare sull'eventuale violazione dell'articolo 1 sulla slealtà sportiva.



REAZIONI SOCIAL - Il Ninja scatena i tifosi sul web: i romanisti sono dalla sua parte e lanciano l'hashtag #IoStoConRadja, gli interisti lo adorano e chiedono a Suning di acquistarlo, gli juventini rispondono con '(T)Rigoria'.



PATTO JUVE - La Juventus non s'indigna e ufficialmente sceglie il silenzio, ma i calciatori si ribellano al fango gettato dai rivali. Come si legge su Tuttosport, lo spogliatoio bianconero vuole rispondere sul campo alle polemiche arbitrali dell'Inter e alle accuse di Nainggolan: "I vostri insulti sono la nostra forza, più ci danno contro e più vinciamo".

Nessun turbamento, ma rabbia agonistica e un patto per vincere il sesto scudetto di fila. I bianconeri non sopportano più che vengano messi in dubbio i loro successi, frutto di sudore e fatica. Le polemiche caricano il gruppo, che vuole dimostrare la propria superiorità.