Rachid Ghezzal

Vi ricordate? Una trafila infinita in Italia quella dell'algerino: dal Crotone al Como passando per Pro Sesto, Siena, Bari, Cesena, Latina e Parma.ma in palcoscenici più prestigiosi.: l'edizione odierna di France Football rivela che le due squadre italiane hanno seguito durante l'anno l'esterno classe '92,Mirabelli lo sponsorizza per i rossoneri, mentre i giallorossi hanno potuto osservarlo da vicino durante l'andata degli ottavi di Europa League.(nato in Francia), Ghezzal costituisce una ghiottae proprio per questo motivo la concorrenza per Milan e Roma è folta e agguerrita.Ilha fiutato l'affare, ma è in Spagna secondo il quotidiano francese che si trovano le pretendenti più accreditate: l'e soprattutto ilsi sono mesi sulle sue tracce e sono pronte a fare sul serio per convincerlo a giocare la prossima Liga. I giochi sono aperti, Milan e Roma ci sono per Ghezzal.