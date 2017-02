Dopo essere stata buttata fuori in Coppa Italia e aver offerto prove deludenti contro Roma e Milan, per la Fiorentina è vietato sbagliare in Europa League. L'ordine arriva indubbiamente dalla tifoseria, ma anche e soprattutto dai Della Valle che, stando a quanto riportato da Tuttosport, sono delusi per figuracce fatte in campionato al cospetto di due squadre importanti (domenica a San Siro c'era anche Diego Della Valle a vedere il match). Obbligatorio dunque passare il turno, poi si vedrà.