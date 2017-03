La Roma in questa stagione ha vinto per quattro volte in rimonta. Nessuno quest’anno in Serie A è riuscito a fare meglio. L’ultima vittoria dei giallorossi di questo tipo è di ieri, nella partita contro il Sassuolo. La Roma, andata in svantaggio con Defrel, ha avuto la forza di ribaltare il risultato, rispettivamente con Paredes, Salah e Dzeko, vincendo così per 3 a 1 all'Olimpico.