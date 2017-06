Dopo Hector Moreno, è arrivato il secondo acquisto per Eusebio Di Francesco: Francesco Totti. Un passo alla volta, con calma, perché le scarpette appese al chiodo suscitano ancora qualche emozioni, ma l'avventura da dirigente dell'ex numero 10 giallorosso è pronta a partire. Ora in vacanza con la famiglia in Grecia, a fine giugno tornerà a Roma e parlerà con Monchi, nuovo direttore sportivo giallorosso. Decisivo, per il suo ritorno, il nuovo tecnico, ex compagni, con il quale c'è stato un contatto nei giorni scorsi.



IL RUOLO - Che cosa farà, il Pupone, nella nuova Roma? Ricoprirà un ruolo dirigenziale, come ricorda il Corriere dello Sport, vicino alla squadra, per aiutare il suo vecchio amico Di Francesco; inoltre, ritroverà un altro ex compagno, quel Morgan De Sanctis, prossimo club manager, con il quale si è instaurato un ottimo rapporto. Tutto pronto, né America né Dubai: il futuro di Totti è come il passato, alla Roma.