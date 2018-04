Sono stati arrestati dalla polizia italiana i due tifosi romanisti accusati di aver aggredito a cinghiate il tifoso del Liverpool Sean Cox che è in fin di vita. Sono Filippo Lombardi di 21 anni e Daniele Sciusco di 29. Il primo fa parte del gruppo Fedayn ed è della zona Tuscolana. Sul suo profilo Facebook come foto copertina l'immagine di una trasferta in cui compare con altre persone a volto coperto. Il secondo ha come foto profilo un'immagine in cui tiene in mano un fumogeno, anche lui dovrebbe far parte di un noto gruppo della Sud ed è della zona Pigneto. Entrambi sono abbonati e militanti in Sud.