Spalletti non ha intenzione di vedere la Roma perdere pezzi importanti che non siano sostituiti con giocatori di pari livello sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il problema innanzitutto passa dall’Europa. Cioè, in presenza delle note difficoltà di bilancio, centrare la qualificazione in Champions League sfuggita quest’anno è vitale per la Roma, altrimenti il mercato non potrà essere di alto profilo. E così c’è il rischio che il serpente torni a mordersi la coda, ovvero che fare strada nelle coppe resti sempre il solito desiderio inappagato di fine estate.