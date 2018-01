Sono ore frenetiche a Trigoria dove si sta studiando la possibilità di vendere in un colpo solo Dzeko ed Emerson.. La Roma ha chiesto un totale di 65 milioni, ma i Blues hanno delle riserve ad aumentare l'offerta per Dzeko. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo aggiornamento tra le parti, con gli intermediari a lavoro per trovare una soluzione accettabile per entrambi i club.Se non dovesse concretizzarsi Dzeko (in concorrenza c'è Carroll), si proseguirebbe solo conL’entourage di Dzeko finora, non è stato ancora allertato sul tema, mentre quello del brasiliano è pronto a partire per Londra una volta che i club avranno definito i dettagli dell’operazione.Stando a quanto riportano i tabloid inglesi, il Chelsea è pronto a rilanciare con una nuova offerta, accontentando le richieste giallorosse. Secondo il “The Sun” e il “Daily Star”, i Blues stanno considerando l’ipotesi di venire incontro alla Roma, che chiedeper il la coppia. Al momento la valutazione che il club di Abramovich fa dei due calciatori è di 44 milioni di sterline, ossia i 50 milioni di euro già offerti, ai quali si potrebbe aggiungere il prestito di Michy Batshuayi. Secondo il giornalista inglese vicino all’ambiente Chelsea Simon Phillips, però, il belga non farà parte dell’accordo: su di lui ci sono Siviglia e Fiorentina., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com