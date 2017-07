Il nuovo acquisto della Roma Rick Karsdorp si presenta in conferenza stampa, direttamente dal ritiro gialloross a Pinzolo:



SULL'INFORTUNIO - "Ho molta voglia di iniziare, spero di risolvere in 3-4 settimana il mio problema al ginocchio. Avevo tanta voglia di venire, non vedo l'ora di iniziare".



NUOVO CAFU - "Io il nuovo Cafu? Vengo da una squadra che non vinceva il campionato da 18 anni e quest'anno ci siamo riusciti. Quando mi ha chiamato la Roma, ho scelto in fretta. In questo momento non sono un grande giocatore, non mi aspetterei cose eccessive da me. Voglio però rassicurare i tifosi perché faremo di tutto per vincere".