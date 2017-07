Il neo acquisto della Roma Alexander Kolarov ha detto, a Roma Tv, le prima parole da giallorosso: "Sono molto contento di essere qui. Monchi è stato fondamentale nel mio arrivo: è stato molto chiaro con me e io con lui: abbiamo trovato l'accordo in due minuti".



"Dzeko? Mi ha parlato della Roma e mi ha raccontato solo cose belle. Sono contento di giocare ancora con lui dopo l'esperienza al City. Obiettivi? Dobbiamo puntare sempre al massimo. Il mio passato alla Lazio? Non voglio negare il mio passato. Però adesso sono alla Roma, come ho dato il 100% alla Lazio adesso daro di più alla Roma. E' stata una bella esperienza, però da oggi loro sono miei rivali sul campo".