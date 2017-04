"Darò il meglio di me per permettere alla Roma di essere il più in alto possibile"

Il messaggio di #Monchi ai tifosihttps://t.co/OXgAFytfR8 pic.twitter.com/2HJFUZI2Rj — AS Roma (@OfficialASRoma) 25 aprile 2017

, nuovo direttore sportivo della, parla ad asroma.com: "Sono molto contento, molto soddisfatto, molto motivato e molto grato per l'interesse che il club ha mostrato nei miei confronti, e questa, forse, è per me la cosa più importante: sentirmi amato. Ho grande voglia di iniziare a lavorare"."Cosa mi ha attratto maggiormente? Essenzialmente l'entusiasmo e l'interesse che la Roma ha mostrato per me fin dal primo giorno nonché le potenzialita' di un Club che ha ampi margini per riuscire a conseguire cose importanti. Lavorare per la Roma mi dà grandi motivazioni e aiutare la Roma a ottenere successi molto importanti mi rende felice"."Il rapporto con Pallotta? Dal primo giorno c'e' stato un ottimo feeling con Jim, che mi ha trasmesso l'ambizione di realizzare un progetto importante. E credo che dal primo istante, malgrado lui parli inglese e io spagnolo, abbiamo parlato la stessa lingua: la lingua di un club con grandi professionalita', con le idee chiare e soprattutto con un obiettivo importante"."Il mio messaggio è innanzitutto un ringraziamento per le tante dimostrazioni di affetto ricevute attraverso i miei social network. L'unica cosa che posso promettere è quello che mi ha permesso di essere oggi qui, vale a dire lavoro e dedizione. Darò il meglio di me per permettere alla Roma di essere il più in alto possibile. Non riposerò neanche un secondo per raggiungere gli obiettivi che tutti abbiamo in mente".