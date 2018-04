"Qui i migliori non sono in vendita". Lo slogan dello scorso anno può tornare di moda, in casa Roma. Il ds Monchi ci aveva costruito l'etichetta di un'estate particolare sul mercato, la prima da dirigente in Italia per il Re Mida del Siviglia che si è messo in discussione dietro la scrivania giallorossa. E adesso si troverà a gestire un caso delicato: cosa succederà per Alisson? Il portiere brasiliano sta vivendo una stagione a livelli altissimi, il suo prezzo si è impennato, lontani i tempi dell'Internacional di Porto Alegre quando anche la Juventus provò a prenderlo senza successo vista la presenza di Buffon; adesso la Roma ha una potenziale plusvalenza enorme in mano ma soprattutto un grande portiere che vorrebbe tenere con sé.



UN ALTRO SALAH - L'idea di Monchi sarebbe quella di trattenere Alisson nella Capitale per un'altra stagione. Una questione di stima per il brasiliano, la convinzione infatti è che possa fare ancora meglio il prossimo anno ed eventualmente venderlo a cifre superiori rispetto a quelle attuali: la Roma proverà a tenerlo davvero con sé, così da evitare un altro 'caso Salah' venduto per necessità a 42 milioni più bonus al Liverpool con il valore che adesso è quantomeno triplicato dopo pochi mesi. Soltanto una mega offerta potrà far vacillare i giallorossi, il Real Madrid ha già intrapreso i contatti e non è l'unico top club sulle tracce di Alisson: sarà una lunga estate, la Roma prepara il muro...