Stephan El Shaarawy, esterno offensivo della Roma, parla a Sky Sport dopo la vittoria, con doppietta, sull'Udinese: "Siamo contenti della prestazione e della doppietta a livello personale. Il feeling con Di Francesco? Mi trovo benissimo, sia partendo da sinistra che da destra. Superare il record di punti dello scorso anno? Ci sono grandi qualità ma non dobbiamo pensare alla classifica. Dobbiamo lavorare settimana dopo settimana. La mia crescita' E' stato importante il lavoro in ritiro negli USA, così come il mister che mi fa giocare. La sfida con il Milan? Hanno una rosa per puntare a vincere. Sarà una gara difficile e speciale per me. Entrare a San Siro è sempre un'emozione importante per me".