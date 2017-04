L'attaccante Stephan El Shaarawy ha parlato nel post partita di Roma-Lazio di Coppa Italia. La finale è sfumata, ma i giallorossi credono ancora nello scudetto. “L'eliminazione fa male come quella contro il Lione, ci abbiamo creduto nel ritorno di entrambe – riporta vocegiallorossa.it - c'è rammarico. Problemi di approccio? Non penso, perché nel ritorno abbiamo sempre reagito, abbiamo sbagliato i match d'andata, c'è stato spirito di sacrificio. Ci credevamo come i nostri tifosi, li ringraziamo e volevamo regalare loro la qualificazione, ma non è andata così”.



Sulla Juventus: “O ra si deve pensare al Campionato, dobbiamo mantenere la seconda posizione. Finché la matematica non ci condanna dobbiamo crederci, hanno anche loro - i bianconeri ndr - partite difficili. Spalletti? Ora come ora siamo concentrati sul campionato".