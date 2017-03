Intervistato dai microfoni di Mediaset Premium nell'intervallo del match tra Palermo e Roma, l'esterno giallorosso Stephan El Shaarawy ha commentato il primo tempo della sua squadra: "E' un gol importante per me e per la squadra. Loro hanno dimostrato di essere molto aggressivi, ma noi abbiamo bisogno di vincere per mantenere la posizione in classifica. Sono contento per il gol, pensiamo solo a portare a casa questi tre punti”.