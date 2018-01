A pochi minuti da Roma-Sampdoria, Stephan El Shaarawy ha parlato a Premium Sport: "Penso che sia una partita fondamentale. Lo sono tutte ma stasera sarà importante cercare di vincere perché abbiamo fatto 2 punti in 5 partite. Dobbiamo cambiare questo trend, ci servono punti per la classifica ma soprattutto per morale e fiducia. Dzeko? L'ho visto concentrato, anche lui vuole aiutarci a vincere. SI è allenato bene e sta bene, spero ci porti alla vittoria. Dobbiamo farlo tutti insieme. In questo momento non riusciamo a concretizzare quanto creiamo anche con l'Inter è successo così. Dobbiamo mantenere mentalità e spirito per novanta minuti".