Stephan El Shaarawy, esterno offensivo della Roma, parla a Roma Tv della stagione giallorossa che verrà: "Ho un problemino alla schiena fastidioso ma niente di grave, sto recuperando bene e spero di rientrare il prima possibile. Voglio iniziare come ho chiuso la stagione passata, è stato un gran finale. Come obiettivi personali sicuramente ho quello di fare tanti gol, mentre dal punto di vista della squadra dobbiamo porci l'obiettivo di vincere un trofeo. Questa piazza lo merita, la gente se lo merita. Per come stiamo lavorando ci meritiamo qualcosa anche noi".