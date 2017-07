Stephan El Shaarawy ha parlato a Roma Tv del suo rapporto con Eusebio Di Francesco: ''Ho parlato con il mister, e so che chiede molto lavoro agli esterni. Bisogna ascoltarlo perché è un allenatore molto capace e molto bravo: siamo contenti di averlo. Ora bisogna lavorare in modo da prepararci bene per l'inizio del campionato, ma il modo di giocare di Di Francesco è ideale per me''.