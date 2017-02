Stephan El Shaarawy, esterno della Roma, ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo iniziato il 2017 facendo una serie di risultati utili consecutivi importanti e nelle ultime partite non abbiamo fatto due prestazioni eccellenti anche se siamo riusciti a passare il turno in Coppa Italia, che per noi è stata una cosa fondamentale. Con la Samp abbiamo fatto questo passo falso ma martedì abbiamo la possibilità di rifarci contro una squadra forte per cercare di tornare secondi in classifica, che è la cosa più importante e per tornare a vincere.Sarà una partita molto difficile, la Fiorentina gioca un buon calcio. Noi dobbiamo riuscire a ripartire con una vittoria, per tornare davanti al Napoli e restare in scia della Juve. Dobbiamo continuare a vincere, non porci limiti e arrivare in fondo a tutte le competizioni.La Juventus? La Juve ha sempre vinto o stravinto, anche l’anno scorso era partita male e poi ha fatto una rimonta eccezionale, va dato loro merito di questo. Sono una grande squadra, ma abbiamo una squadra altrettanto di qualità. Dobbiamo riuscire a stare dietro di loro e non mollare. Con la Samp abbiamo fatto un passo falso ma abbiamo la possibilità di rifarci per tornare al secondo posto e per tornare a vincere. Sono molto autocritico però penso di aver fatto una buona annata finora così come l’anno scorso quando sono arrivato qui. Sono contento di quanto sto facendo qui a Roma e molto fiducioso per quello che sarà il futuro, non solo personalmente ma anche per tutto il gruppo. Abbiamo una squadra forte e abbiamo un bravo allenatore. Ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene."