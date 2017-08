Stephan El Shaarawy non partirà per la mini tournèe in Spagna che vedrà la Roma impegnata contro il Siviglia e il Celta Vigo.



Una scelta concordata tra Di Francesco e lo staff medico giallorosso, per permette all'ex Milan di recuperare dal fastidioso mal di schiena che lo sta facendo allenare a parte da settimane, seguendo un programma di recupero individuale.



Al ritorno dei giallossi a Trigoria Elsha tornerà ad allenarsi con il gruppo. Il tecnico romanista non lo ha praticamente mai potuto schierare nelle amichevoli estive, motivo per cui, all'esordio in campionato con l'Atalanta di Gasperini la maglia da titolare sembra essere molto più vicina a Diego Perotti.