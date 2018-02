La crisi colpisce ancora. Come ai tempi del Milan, come in una parte della scorsa stagione alla stessa Roma, Stephan El Shaarawy entra nel tunnel e sembra non uscirne più: l'inizio d'annata ad alti livelli è lontano, il Faraone adesso non incide più e la tribuna in Champions League è stato il timbro su un momento nerissimo che dura da tanto, troppo tempo. E la Roma non è contenta di questo aspetto del suo rendimento, sempre discontinuo come Spalletti non mancava di sottolineare il passato, ora è Di Francesco a lasciare fuori El Sha.



IN BILICO - Ecco perché nelle ultime settimane è stato messo in discussione anche il possibile rinnovo di Stephan, discusso già da tempo con il ds Monchi. El Shaarawy avrebbe potuto rinnovare fino al 2022 prolungando il suo attuale contratto; ad ora, la Roma ha frenato e prende tempo perché l'attaccante ex Monaco deve dimostrare di valere quell'accordo e soprattutto di poter davvero rimanere in giallorosso anche in futuro. Sì, perché da giugno ci saranno nuovi cambiamenti in attacco ed El Shaarawy deve svoltare oppure rischia. Troppi mesi di buio possono costare caro...