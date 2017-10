Stephan El Shaarawy, esterno offensivo della Roma, parla a Premium Sport dopo la vittoria sul Bologna: "Credo che il gol e la vittoria siano stati il miglior regalo di compleanno, siamo stati molto concreti in queste tre partite e bravi a non prendere gol. Cosa è cambiato? C'è una mentalità diversa, non si può vincere sempre 3-4 a 0. Penso che la difesa stia crescendo molto e siamo contenti. Obiettivi? Non vogliamo perdere punti, noi dobbiamo fare il nostro e pensare partita dopo partita. Il mio rendimento? Penso di essere stato sempre a un buon livello quando chiamato in causa, tra poco c’è la Nazionale ma prima ci sono Chelsea e Fiorentina. Sono contento del gol e della prestazione in generale".