Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna: "Spero di potermi regalare una vittoria. È una partita fondamentale per dare continuità ai risultati, daremo tutto per centrare i tre punti. Dal punto di vista offensivo stiamo lavorando molto, creiamo tanto. Potremmo concretizzare di più, ma i concetti sono quelli giusti, cerchiamo di metterli in pratica. Entreremo in campo con la maglia dedicata a Karsdorp, è un ragazzo sfortunato, era appena rientrato dall'infortunio. Ci auguriamo torni presto e gli facciamo un grande in bocca al lupo".