L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato a Sky Sport dopo il match contro il Lione:



C’avete provati fino alla fine



Si, penso che dobbiamo recriminare poco, se non la partita d’andata, perché lì quattro gol sono stati un po’ tanti. Stasera abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, è mancato solo il gol, però, c’è stata una grande prestazione, una gara con tanto impegno, tanta aggressività. Purtroppo, c’è andata male, anche se abbiamo vinto.





Ci sono buone notizie dentro questa partita?



Si, perché alla fine abbiamo vinto, di positivo c’è quello. Di negativo, ovviamente, c’è il non passaggio del turno, che è una sconfitta pesante, perché credevamo molto in questa Europa League. Però, adesso dobbiamo mettere da parte questa partita, concentrarci sul campionato e cercare di fare la rimonta con la Lazio in Coppa Italia.



Questa partita ha detto che la Roma può fare gli ultimi due mesi ad altissimo livello?



Assolutamente. Solo nell’ultimo periodo abbiamo fatto dei passi falsi, però, la squadra è questa, una squadra forte, che dall’anno scorso a gennaio ha fatto celle grandi partite, una grande serie di partite. Per cui, dobbiamo continuare e ripartire da questa vittoria, anche se non è bastata. Però, siamo fiduciosi per la fine del campionato.