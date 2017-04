"Oggi è il giorno giusto per blindare il secondo posto". Stephan El Shaarawy, intervistato da Roma Tv e da Mediaset Premium nel prepartita della sfida con il Pescara, vuole cogliere la chance per allungare sugli azzurri dopo il pari che i partenopei hanno ottenuto con il Sassuolo. "Possiamo andare a +4, oggi abbiamo un solo risultato a disposizione ma non sarà una gara semplice. Dovremo stare attenti alle ripartenze e non prendere gol".