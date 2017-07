"Sto lavorando in palestra, per riprendere il tono muscolare che ho perso e lavoro sull'estensione della gamba. Stiamo andando benissimo, adesso comincia la parte più bella. Tra poco torno a correre e voglio continuare così". Emerson Palmieri, terzino della Roma, ai microfoni di Roma Radio ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche. "Parlo ogni giorno con Florenzi e Strootman, mi aiutano a stare più tranquillo nel fare le cose. E' normale che si sente un po' di dolore un po' di fastidio però quando parlo con loro mi sento più sicuro nel fare gli esercizi, questo mi fa bene. Non ho parlato tanto con Di Francesco. Quando possiamo scambiamo due o tre parole o guardiamo i video. Per me è importante, così sembra che continuo ad allenarmi con loro, con la linea difensiva. Sono già proiettato nel futuro. Kolarov è un giocatore di livello altissimo, arriva per aiutarci. Anche io posso aiutare lui: dobbiamo pensare che il suo valore aiuta noi e noi possiamo aiutare lui. Sono contento di giocare con un giocatore così importante. Ma quanto tornerò al 100% spero di giocare, stare sempre in campo e aiutare la squadra".