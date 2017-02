"La Juventus ha grandi giocatori e si è rinforzata, noi stiamo lavorando duramente per superarla". Emerson Palmieri, terzino della Roma, ai microfoni della versione brasiliana di goal.com parla delle ambizioni giallorosse. "Con Spalletti lavoriamo molto a livello difensivo. Due o tre volte a settimana studiamo come giocare, come ci dobbiamo comportare quando attacchiamo o difendiamo. Quando sono arrivato qui devo ammettere che mi sono sentito un po' perso. In Brasile il terzino attacca e lascia buchi in difesa. Ho imparato il peso della tattica, nelle ultime stagioni sono migliorato tantissimo. Sto bene ma so di dover essere più incisivo: spingere, segnare, fare assist. Se la nostra squadra è ben strutturata, e lavora bene nelle due fasi, il merito è di Spalletti. Siamo dietro la Juve, in corsa per Coppa Italia e Europa League. Vivi su tre fronti e il merito è di Spalletti. Ho potuto verificare in prima persona cosa è cambiato col cambio dell'allenatore, il nostro comportamento è cambiato".