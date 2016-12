Poco prima di raggiungere i compagni di squadra alla cena di Natale presso l'ex caserma di Via Guido Reni, il centrocampista della Roma Emerson Palmieri ha rilasciato alcune dichiarazioni. "La sfida contro la Juventus? Abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo lottato e fatto quello che potevamo, anche se potevamo fare di più - le parole del brasiliano raccolte dal sito Vocegiallorossa.it, presente in loco -. Il ko fa male ma dobbiamo ripartire subito. Cosa ci siamo detti? Eravamo tristi, il calcio però è così, si vince e si perde. Era un match importante ma ora pensiamo al Chievo e dobbiamo vincere. Continuiamo a lavorare. Napoli e Lazio? Sono forti, ma siamo concentrati solo su di noi. Titolare allo Juventus Stadium? Sono contento, però devo ancora dimostrare partita dopo partita. Il calcio è così, bisogna farsi trovare pronti, sono contento per la mia crescita. Gerson? È normale ricevere critiche, ma lui ha fatto ciò che ha detto il mister. Tutti parlano. ma non ha fatto male".