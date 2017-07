Queste le risposte di Emerson Palmieri ai tifosi che gli hanno scritto su Twitter:



Ti trovi meglio nella fase offensiva o difensiva? Quando ti "diverti" di più?

"Ho imparato a divertirmi anche nella fase difensiva ma di base è più divertente quella offensiva".



Per quando è previsto più o meno il tuo rientro in campo??

"Sto recuperando benissimo. È passato quasi un mese e mezzo, lo sto vivendo bene e lavoro per tornare il prima possibile".



Se nella passata stagione sulle fasce correvi, quest'anno sai cosa ti aspetta con Di Francesco?

"Sì, mi aspetto di correre ancora di più. Si vedeva quanto il suo Sassuolo corresse e quanto fosse una squadra offensiva".



Cosa ti ha detto Totti il giorno del suo addio?

"Non mi aspettavo che Totti si fermasse così da me. Mi ha reso molto felice in un momento difficile... Mi ha detto che sono giovane, forte e che gli infortuni come quello che mi è capitato si affrontano a testa alta".



Quali sono le tue due migliori partite con la Roma?

"Ne ho due, quella a Villarreal e quella contro la Fiorentina all’Olimpico. Forse preferisco la seconda".



A quale gioco stai giocando su Steam?

"Soprattutto a Football Manager. Ci gioco da sempre, mi piace tantissimo e io faccio sempre parte della mia squadra".



Cosa significa per te giocare la Champions League?

"Giocare la Champions League per me è una cosa importantissima. Dopo le partite con il Porto sono stato male per come era andata e per la mancata qualificazione. La Champions rende la prossima stagione ancora più importante".



Con chi ti trovi meglio in squadra?

"Difficile rispondere con un nome, mi trovo bene con tutti".



Ti piacerebbe giocare il Mondiale con l'Italia?

"Sì, lavoro ogni giorno per entrare nel gruppo dell'Italia per i Mondiali: è un mio obiettivo per la stagione".