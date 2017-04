Ormai è un mese e mezzo che Emerson Palmieri è costretto a convivere con una fastidiosa tendinite al retto femorale della gamba sinistra e in Nazionale si è dovuto portare un programma di recupero personalizzato. Ha fatto i compiti e tornerà da Spalletti con lo stesso problema da risolvere - scrive Il Tempo -, difficilmente entro sabato: contro l'Atalanta l'esterno potra al massimo andare in panchina, ma è più probabile che l’allenatore gli conceda altri giorni per la riabilitazione e lo richiami direttamente per Pescara-Roma, tra 11 giorni.