Il nome sul quale la Roma punterà per la panchina è quello di Unai Emery. Con Spalletti ormai alla porta, il Corriere dello Sport è sicuro. L'allenatore del Paris Saint Germain metterebbe d'accordo Baldini e Monchi, che lo avevano già contattato in passato quando lavoravano in altre squadre.



Ha carisma, esperienza a livello internazionale (con titoli conquistati anche sulla panchina del Siviglia) e potrebbe rilanciare i giallorossi. L'unico dubbio è dato anche dalla volontà del Psg, infatti non è ancora certo se il club d'Oltralpe continuerà a puntare sul tecnico spagnolo.