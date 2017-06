In tempi di calciomercato basta un tweet o una frase poco chiara a scatenare la suscettibilità dei tifosi. È il caso del centrocampista giallorosso,, che dalle vacanze ha voluto condividere una foto che lo ritrae in piscina ad osservare il panorama:, il centrocampista belga ha più volte affermato di voler continuare alla Roma, anche se ha aggiunto: "Io ho mantenuto le mie promesse, adesso non spetta più a me", lanciando la patata bollente nelle mani della società giallorossa, che in tempi non sospetti ha promesso all'ex Cagliari un prolungamento di contratto con adeguamento salariale.