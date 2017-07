"Per il momento non posso dire molto ma venerdì si farà tutto, anche la firma". Lorenzo Pellegrini può finalmente tornare a vestire il giallorosso. Il centrocampista, arrivato nel pomeriggio a Ciampino dopo l'esperienza con l'Under 21, si accinge a firmare nei prossimi giorni il contratto che lo legherà nuovamente al club romanista dopo i due anni trascorsi al Sassuolo. "Non so se c'è clausola o meno nel contratto: io pensavo a giocare, al resto ha pensato il mio procuratore. Sono contentissimo di tornare. Non ho ancora parlato con mister Di Francesco, venerdì farò tutto: ufficialità e conferenza".