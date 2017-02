Il nuovo infortunio di Alessandro Florenzi continua a tenere banco in casa Roma. Come riporta Premium Sport, domani il calciatore giallorosso sarà a Villa Stuart in mattinata (ore 9.00) per gli esami strumentali che serviranno per scoprire le reali condizioni del ginocchio sinistro. Il jolly di Vitinia rischia un nuovo intervento chirurgico.