La corona di re dei cannonieri ottenuta appena 8 mesi fa rischia di essere lasciata sola sola a Trigoria.Non col Manchester City, ma col Chelsea di Conte che lo ha messo nella lista dei desideri già per questo mercato invernale. I Blues hanno trovato le porte aperte a Trigoria dove il bosniaco ultimamente non se la vive benissimo da quando è sbarcato Di Francesco ("Non so se segnerò come l'anno scorso con questo modulo. Mi mancano Salah e Nainggolan", disse dopo Atletico-Roma). L'idea è quella di monetizzare con Dzeko (ed Emerson) perEcco le possibili alternative ad Edin che sta studiando Monchi:Ha 24 anni, può giocare da esterno ma pure da mezz'ala a centrocampo e piace da tempo a Di Francesco. Il marocchino dell'Ajax è stato fatto seguire in queste settimane da un osservatore, ma già sul gong del mercato estivo era stato fatto un estremo tentativo. Di Francesco può impiegarlo a sinistra, dirottando El Shaaray a destra e Schick al centro. Overmars, il suo allenatore, ha detto "che non partirà perché è il miglior giocatore d'Olanda". Ma l'Ajax di fronte ai milioni difficilmente dice no. Per Ziyech ce ne vogliono 25.Ecco un altro pallino del tecnico. L'attaccante del Sassuolo da tempo sogna di approdare ad una big e l'andamento deprimente di questi 5 mesi potrebbe anche convincere il Sassuolo ad abbassare le pretese estive. Di Francesco lo accoglierebbe a braccia aperte, ma non tutti a Trigoria sono sicuri che sia pronto per una piazza come Roma. Il ruolo sarebbe perfetto: ala destra che sa accentrarsi e permetterebbe a Schick di trovare maggiori spazi. Costo? Ad oggi la Roma non offrirebbe più di 30 milioni, ma i rapporti tra i due club sono ottimi.Il Chelsea lo ha inserito nella busta d'offerta per Dzeko ed Emerson. O meglio lo cederebbe in prestito alla Roma anche per fargli trovare maggiore spazio. Il belga è una punta centrale di grande movimento, ma non ha replicato in Premier le grandi prestazione che avevano fatto innamorare Marsiglia. A 24 anni, e con la fame di Mondiale, però potrebbe rappresentare una buona soluzione ponte.L'Inter è in netto vantaggio, e in questo momento affascina più la soluzione economica (prestito senza obbligo di riscatto) che il valore del giocatore. L'attaccante inglese è in uscita dal Liverpool, ma viene da un infortunio e non convince dal punto di vista caratteriale. Il boom (21 gol) del 2014 è lontano. Di buono ha il ruolo: punta centrale, ma pure esterno ambidestro in grado di accentrarsi.E' il nome nuovo, come vice Schick o come alternativa al ceco. L'attaccante della Fiorentina interessa alle inglesi (Crystal Palace ed Everton su tutte) e al Besiktas, ma lui preferirebbe restare in Italia. Il contratto è in scadenza nel 2019 e di conseguenza non costerebbe una fortuna. Il club giallorosso ha chiesto informazioni su consiglio di Di Francesco che è sempre stato un estimatore della punta viola, tanto da averlo inseguito anche da allenatore del Sassuolo, ma all'epoca Baba sembrava pedina inamovibile della Fiorentina. Infatti arrivò il rinnovo del contratto. Oggi la situazione è diversa.- L'algerino è stato a lungo il sogno estivo, ma oggi sembra davvero un'utopia considerato che il Leicester ha sparato altissimo (più di 100 milioni). Era il primo nome della lista di Monchi e Di Francesco, ma a meno di improvvisi cambiamenti è destinato ad essere cancellato. Il tedesco, invece, è da tempo nel mirino del ds che aveva studiato una strategia per l'estate: via Dzeko in Cina per tanti soldi, e dentro l'attaccante del Lipsia. Poi le cose sono cambiate, anche perché Werner continua a segnare in Bundesliga e ha attirato l'interesse del Real Madrid. Se Pallotta volesse osare però…