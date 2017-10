Paulo Roberto Falcao, leggenda del Brasile, ex centrocampista della Roma, parla a Sport TV del suo mancato ritorno in giallorosso: "Quando nel 1991 allenavo la nazionale brasiliana sarei dovuto andare a Cortina d’Ampezzo dove stava il presidente Viola per parlare con lui e firmare un contratto di due anni come allenatore della Roma, ma in quel periodo lui si ammalò e morì".